Юбилей пермского хоккея отметили победой

Поздравили победой. Кульминацией недельного марафона, посвященного празднованию 70-летнего юбилея пермского хоккея, стал матч между пермским «Молотом-Прикамье» и китайским клубом «Хэйлунцзян». Подопечные Сергея Вострикова взяли реванш за поражение месячной давности, которое они потерпели в гостях – 2:3. В этот раз шайбы в ворота соперников летели одна за другой. Первая - уже на третьей минуте матча. В итоге - уверенная победа с перевесом в две шайбы - 6:4, у «Молотобойцев» 44 очка, они продолжают удерживаться в зоне плей-офф. За игрой наблюдали более пяти тысяч любителей хоккея. Воспоминаний, поздравлений и добрых слов в этот вечер звучало много. Грамоты и благодарственные письма получили ветераны, детская школа «Молот», юношеская команда «Октан».

Владимир Мышкин, советский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион

- Поздравляем с 70-летием пермского хоккея всех любителей спорта! И играли против «Молота», и как тренер здесь был, знакомы с игроками.

Если 70 лет назад в далеком 1948 году в хоккей в Прикамье играли около 200 человек, то сегодня спортсменов больше 4,5 тысяч. И речь идет не только о профессионалах. А начиналось всё в 1947 году. Когда, на льду московского стадиона «Динамо» пермяки участвовали в финальном турнире сильнейших команд РСФСР. Зимой 1948-го новый вид спорта начал становление в Перми - первая хоккейная коробка под открытым небом с деревянными трибунами появилась в Мотовилихе. Вдохновителем, организатором и первым тренером на ней стал Валентин Алексеевич Петухов. Вместе с ним осваивали игру Павел Нечаев, Лев Мотовилов, Владимир Фокеев. Славу крепкой команды первой лиги «Молоту» принесло поколение игроков 70-х годов. Ни один клуб, выходя тогда на матч с «Молотом», не мог считать, что победа у него в кармане.

Александр Величко, мастер спорта СССР, защитник ХК «Молот-Прикамье» (1971-1989 гг.):

- Застал те времена, когда вместо этого прекрасного дворца был деревянный каток. Меня в первом классе родители привезли на хоккей. Задача была, чтобы не раздавили – столько народу ходило на хоккей. И над полем пар был от мороза.