В Перми произошла смена поколений. Городской совет старшеклассников обновил состав. Но сохранил преемственность. Ведь новоиспеченным старшеклассникам придется доделывать то, что не успели сделать ребята, ставшие сегодня уже первокурсниками.

У ребят из предыдущего состава совета старшеклассников города наворачиваются слезы. Новые члены стоят с самыми серьезными лицами. Одни передают другим символические галстуки и пожелания.

Теперь музыка погромче, танцует, кто хочет. Здесь все так, как хотят они - школьники, которые дерзнули преобразовать город.

Это акция «Культурная собака». Идея напомнить, что за питомцами на прогулке нужно бы прибраться принадлежит Ане Сырчиковой. Ее переизбрали в совет уже во второй раз.

Анна Сырчикова, член городского совета старшеклассников:

- Нас выбирали сами школьники, представители районного совета старшеклассников. На этом мероприятии мы в очередной раз хотим подчеркнуть, что все это делали сами школьники.

А еще познавательные экскурсии по городу на велосипеде, письмо родному человеку, счастье это… или у детей нет крыльев. Это все названия проектов, сделанных руками школьников. У нового состава тоже уже есть идеи.

Логично, что ребят поддерживает администрация Перми. Все это называется инициатива «Город – детям, дети – городу».

Направления работы на 2018 год - экология, добровольчество, семейные ценности и здоровый образ жизни. Формат любой - флешмобы, экскурсии, акции, субботники. Любой школьник Перми может предложить что-то свое.

Очень символично место проведения мероприятия. С высоты 18 этажа в центре города, кажется, что, может быт не весь мир, но вся Пермь точно лежит у ног этих ребят. Осталось только ее завоевать, в хорошем смысле этого слова.