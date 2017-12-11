Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
-ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
80 тысяч пермяков «на приколе». Их не пустят за границу. Вернее - они сами себя заперли, наделав долгов.
-ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ
Пилотов могут сменить полицейские. Рокировка возможна в старом здании аэропорта.
- АНОНС НЕДЕЛИ
Под Губахой построят древнюю Парму. Говорят, что работать начнут будущей весной. Декораторам предстоит воссоздать мир, описанный Алексеем Ивановым в романе «Сердце Пармы». Это для съемок фильма, за который взялся Сергей Бодров - старший. На экраны
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