Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

-ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

80 тысяч пермяков «на приколе». Их не пустят за границу. Вернее - они сами себя заперли, наделав долгов.

-ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

Пилотов могут сменить полицейские. Рокировка возможна в старом здании аэропорта.

- АНОНС НЕДЕЛИ

Под Губахой построят древнюю Парму. Говорят, что работать начнут будущей весной. Декораторам предстоит воссоздать мир, описанный Алексеем Ивановым в романе «Сердце Пармы». Это для съемок фильма, за который взялся Сергей Бодров - старший. На экраны