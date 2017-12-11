Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Сделано руками заключённых

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

смотреть видео

Катя Шайдурова

В Кунгуре объявили срочный сбор средств для 15-летней Кати Шайдуровой. В городе ее еще называют хрустальной девочкой. С младенчества ее кости очень хрупкие. 52 тысячи рублей отделяют ее от возможности жить приближенной к нормальной жизнью.

Катя Шайдурова из Кунгура за последние 9 лет прошла 19 курсов лечения. И наконец, смогла сделать первые шаги. От 20-го курса ее отделяют сейчас 52 тысячи рублей. Если лечение не продолжить, она вновь вернется к жизни в гипсе.

Защищают и оберегают Катюшу всей семьей - мама, папа, попугайчик и кот. У девочки несовершенный остеогенез, проще говоря, хрупкие кости. Первый перелом случился в год и три месяца. Врачи посоветовали родителям обращаться с Катюшей, как с фарфоровой вазой – не брать на руки, не давать никому дотронуться, – и никак не лечили. Бывало, что Катя проводила в гипсе по полгода.

Но несмотря на это, Катя не унывала. Занималась любимым делом - писала рассказы, училась, вела блог. В сети познакомилась с ребятами с таким же диагнозом, а летом поехала в специальный лагерь для «хрустальных» детей.

О том, что остеогенез можно вылечить, семья Шайдуровых узнала, когда Кате было 6. Спустя 19 курсов препаратом памидронат Катюша начала делать первые шаги. Спустя годы лечения у Кати появился реальный шанс вести обычную для 15-летней девочки жизнь.

Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): «Лечение препаратом памидронат и реабилитацию нужно продолжать, чтобы не допустить снижения плотности костей».

Чтобы продолжить лечение, необходимо больше полумиллиона рублей - основную часть уже собрали читатели сайта Русфонд. Не хватает еще 52 тысяч.

Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Операторы Билайн и Теле2 попросят своих абонентов подтвердить перевод - сделайте это, иначе деньги до девочки не дойдут.

А пока Катя осваивает гавайскую гитару - такую же маленькую, но мелодичную, как и сама девочка.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье, В России

Опубликовано: 11.12.2017 в 12:57 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Сделано руками заключённых

В Перми чествовали предпринимателей-новаторов

Общественники в поисках сугробов

Вести Пермь. События недели

Первый лёд: В Прикамье погибли три человека

Музей - для всех

Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина

«Импульс»: В Перми прошел конкурс современных балетмейстеров

Теодор Курентзис и MusicAeterna создали лучшие альбомы года

Исторический вагон приглашает на экскурсию


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Сделано руками заключённых

Обратите внимание

в Перми

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542.
смотреть видео читать11.12.2017 в 12:57
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье, В России

Сделано руками заключённых

В Перми прошла выставка-продажа «ГУФСИН. Зима - 2017».
смотреть видео читать11.12.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество

«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт

«Формула успеха» приглашает детей и взрослых на Рождественский спектакль.
читать11.12.2017 в 11:22
Метки: в Перми, Культура, Общество

В Перми чествовали предпринимателей-новаторов

В Перми подвели итоги краевого конкурса инновационных проектов среди представителей малого и среднего бизнеса.
смотреть видео читать11.12.2017 в 10:57
Метки: в Перми, Общество

Нашел катод на анод

В Перми прошло первенство края по робототехнике.
читать11.12.2017 в 10:34
Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542.
смотреть видео читать11.12.2017 в 12:57
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье, В России

Придет серенький волчок

Волки бывают не только серыми и страшными, но и удивительными.
читать10.12.2017 в 16:50
Метки: В России, В мире, Общество

Нам не страшен ураган

Выражение «У природы нет плохой погоды» трудно применить к ураганам и другим катаклизмам. Но и в такой ситуации можно сохранить присутствие духа.
читать10.12.2017 в 13:32
Метки: В России, СМИ, Кино, Общество

Скажите, как его зовут?

В наши дни звезды предпочитают нарекать своих отпрысков причудливо. Что вдохновляет их на имена типа Жан, Нева или София-Каролина?
читать10.12.2017 в 09:27
Метки: В России, Общество, СМИ

Сергей Светлаков хотел стать медведем

К 40-летнему юбилею Сергей успел стать настоящей звездой юмора.
читать09.12.2017 в 09:02
Метки: В России, СМИ, Кино, Общество
Лента новостей RSS каналы

«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь

Сделано руками заключённыхСделано руками заключённых

Свинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млнСвинокомплекс «Пермский» получит из краевого бюджета 100 млн

Город коми-пермяковГород коми-пермяков

«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт«Формула успеха» дает Большой Рождественский концерт

В Перми чествовали предпринимателей-новаторовВ Перми чествовали предпринимателей-новаторов

Нашел катод на анодНашел катод на анод

Общественники в поисках сугробовОбщественники в поисках сугробов

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Первый лёд: В Прикамье погибли три человекаПервый лёд: В Прикамье погибли три человека

Придет серенький волчокПридет серенький волчок

Нам не страшен ураганНам не страшен ураган

Скажите, как его зовут?Скажите, как его зовут?

Кто зажжет огни на главной городской ёлке?Кто зажжет огни на главной городской ёлке?

Музей - для всехМузей - для всех

Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия ЛапшинаАрхив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина

Сергей Светлаков хотел стать медведемСергей Светлаков хотел стать медведем

«Импульс»: В Перми прошел конкурс современных балетмейстеров«Импульс»: В Перми прошел конкурс современных балетмейстеров

Теодор Курентзис и MusicAeterna создали лучшие альбомы годаТеодор Курентзис и MusicAeterna создали лучшие альбомы года

Исторический вагон приглашает на экскурсиюИсторический вагон приглашает на экскурсию

«Чайка» как испытание для будущих режиссеров«Чайка» как испытание для будущих режиссеров

Коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилейКоми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан» отмечает юбилей

«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии

Время объединятьсяВремя объединяться

Полиция задержала банду автоугонщиковПолиция задержала банду автоугонщиков

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru