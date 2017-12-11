«Хрустальной» девочке Кате Шайдуровой нужна помощь
В Кунгуре объявили срочный сбор средств для 15-летней Кати Шайдуровой. В городе ее еще называют хрустальной девочкой. С младенчества ее кости очень хрупкие. 52 тысячи рублей отделяют ее от возможности жить приближенной к нормальной жизнью.
Катя Шайдурова из Кунгура за последние 9 лет прошла 19 курсов лечения. И наконец, смогла сделать первые шаги. От 20-го курса ее отделяют сейчас 52 тысячи рублей. Если лечение не продолжить, она вновь вернется к жизни в гипсе.
Защищают и оберегают Катюшу всей семьей - мама, папа, попугайчик и кот. У девочки несовершенный остеогенез, проще говоря, хрупкие кости. Первый перелом случился в год и три месяца. Врачи посоветовали родителям обращаться с Катюшей, как с фарфоровой вазой – не брать на руки, не давать никому дотронуться, – и никак не лечили. Бывало, что Катя проводила в гипсе по полгода.
Но несмотря на это, Катя не унывала. Занималась любимым делом - писала рассказы, училась, вела блог. В сети познакомилась с ребятами с таким же диагнозом, а летом поехала в специальный лагерь для «хрустальных» детей.
О том, что остеогенез можно вылечить, семья Шайдуровых узнала, когда Кате было 6. Спустя 19 курсов препаратом памидронат Катюша начала делать первые шаги. Спустя годы лечения у Кати появился реальный шанс вести обычную для 15-летней девочки жизнь.
Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): «Лечение препаратом памидронат и реабилитацию нужно продолжать, чтобы не допустить снижения плотности костей».
Чтобы продолжить лечение, необходимо больше полумиллиона рублей - основную часть уже собрали читатели сайта Русфонд. Не хватает еще 52 тысяч.
Подарить Кате беззаботное детство без боли и переломов просто - достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Операторы Билайн и Теле2 попросят своих абонентов подтвердить перевод - сделайте это, иначе деньги до девочки не дойдут.
А пока Катя осваивает гавайскую гитару - такую же маленькую, но мелодичную, как и сама девочка.
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