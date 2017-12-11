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Сделано руками заключённых

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ГУФСИН

В Перми прошла выставка-продажа «ГУФСИН. Зима - 2017». Продукцию самого разного назначения пермякам предлагали колонии Прикамья. Всё сделано руками заключённых, а имеющийся ассортимент впечатляет масштабами. Всё для дома и дачи, для себя или на подарок. Начиная от посуды и заканчивая мебельными гарнитурами. И, конечно, сувенирная продукция.

 Станислав Волегов, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю: "Выставка проводится в шестой раз. Здесь представлено 15 учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю, а также исторический уголок о возникновении и создании уголовно-исполнительной системы. Также проводится ярмарка вакансий для людей, которые хотят поступить на службу в уголовно-исполнительную систему. И представлен пермский институт ГУФСИН России".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.12.2017 в 12:36 в рубрике - Вести Пермь

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