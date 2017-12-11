В Перми чествовали предпринимателей-новаторов

В Перми подвели итоги краевого конкурса инновационных проектов среди представителей малого и среднего бизнеса. На конкурс было подано 20 заявок от инновационных компаний Чайковского, Березников, Краснокамска, Чернушки, Перми. Работы оценивали по одному из трех направлений - «Наука о жизни. Экология», «Транспортные системы, машиностроение. Энергоэффективность. Энергосбережение», а также «Сельское хозяйство. Переработка твердых бытовых отходов».

Общий грантовый фонд конкурса составил 4,5 млн рублей. В каждом из трех направлений определили двух победителей, которые получили поддержку от правительства Пермского края. За первое место - 1 млн рублей, за второе - 500 тысяч. Эти деньги новаторы используют на развитие своих идей. Кстати, в этом году среди победителей оказалось сразу шесть предприятий - это «Пермские нанотехнологии», Гастроцентр, малое инновационное предприятие «Бюро охраны природы», «Чернушкастройкерамика», ИП Белобородов Петр Николаевич, Торговый дом «Боярин».