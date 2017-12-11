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Общественники в поисках сугробов

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снег

В Перми вновь пристально проверяли качество уборки снега. Общественники, подкрепленные сотрудниками районных администраций, пошли искать сугробы вокруг магазинов, на тротуарах, во дворах. Теперь такие инспекции станут грозной силой. После их визита нерадивым коммунальщикам придет уже штраф.

Снег и лед не только под ногами. Зима только началась, а смотреть наверх нужно уже в оба. Теперь за нависшую угрозу этой управляющей компании грозит штраф.

Чтобы оценить качество уборки снега во дворах и на тротуарах Мотовилихи, участники проекта «Городская среда», представители общественной палаты и администрация района провели пеший рейд.

 У некоторых торговых точек есть проблемы. А там, где владелец павильона заключил соглашение с городскими властями по содержанию территории - чаще всего прибрано.

На улице Тургенева полно мелких магазинчиков, заняты почти все первые этажи, поэтому сразу видно, кто не следит за комфортом, а кто дорожит своими клиентами.

На Дружбы, 4 большая детская площадка. За содержание платят собственники - здесь всё как надо.

За городскими дорогами следят подрядные организации, за домами и то, что вокруг них - отвечают либо УК, либо ТСЖ и ЖСК, за пешеходные дорожки рядом с магазинами - их владельцы.

По итогам инспекции составлен акт. О нарушениях и недостатках будет сообщено в соответствующие инстанции.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.12.2017 в 10:11 в рубрике - Вести Пермь

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