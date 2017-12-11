Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 10 декабря 2017г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 10 декабря 2017г.
Вести Пермь. События недели
Обзор главных новостей Пермского края.
|смотреть видео читать11.12.2017 в 09:45
Первый лёд: В Прикамье погибли три человека
Из-за температурных перепадов лед на пермских реках «вставал» и таял несколько раз. Погибло три человека.
|смотреть видео читать11.12.2017 в 09:19
Кто зажжет огни на главной городской ёлке?
В Перми вновь выбирают школьников, которым доверят зажечь огни на главной городской елке.
|читать09.12.2017 в 16:23
Музей - для всех
Пермские музеи присоединились к всероссийской акции «Музей для всех», посвященной Дню инклюзии.
|смотреть видео читать09.12.2017 в 14:11
Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина
Сдавать личные фонды в архив стало своеобразным трендом.
|смотреть видео читать09.12.2017 в 10:02
Придет серенький волчок
Волки бывают не только серыми и страшными, но и удивительными.
|читать10.12.2017 в 16:50
Нам не страшен ураган
Выражение «У природы нет плохой погоды» трудно применить к ураганам и другим катаклизмам. Но и в такой ситуации можно сохранить присутствие духа.
|читать10.12.2017 в 13:32
Скажите, как его зовут?
В наши дни звезды предпочитают нарекать своих отпрысков причудливо. Что вдохновляет их на имена типа Жан, Нева или София-Каролина?
|читать10.12.2017 в 09:27
Сергей Светлаков хотел стать медведем
К 40-летнему юбилею Сергей успел стать настоящей звездой юмора.
|читать09.12.2017 в 09:02
«Единая Россия» подводит итоги
В региональном отделении партии «Единая Россия» на очередной партийной конференции подвели итоги работы за 2017 год и наметили планы.
|смотреть видео читать08.12.2017 в 11:20
Первый лёд: В Прикамье погибли три человека
Кто зажжет огни на главной городской ёлке?
Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина
Сергей Светлаков хотел стать медведем
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Первый лёд: В Прикамье погибли три человека
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Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина
«Импульс»: В Перми прошел конкурс современных балетмейстеров
Теодор Курентзис и MusicAeterna создали лучшие альбомы года
Исторический вагон приглашает на экскурсию
«Чайка» как испытание для будущих режиссеров
«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии
Полиция задержала банду автоугонщиков
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