Первый лёд: В Прикамье погибли три человека
Три человека погибли из-за веры в крепость первого льда. Здесь как нельзя точно подходит поговорка: спасение утопающих – дел рук самих утопающих. Пытаясь хоть как-то исправить ситуацию, сотрудники МЧС пошли с разговором к любителям подледного лова.
Юрий Губин, отвечающий за безопасность людей на водных объектах, по зимнему льду идет первым. Если свернуть с этой тропинки, соединяющей микрорайон Запруд и площадь Восстания, то можно провалиться, вода выступает прямо на поверхность.
Владимир Иванов за свою безопасность уверен, даже несмотря на сотрудников МЧС - ведь толщина льда больше 12 сантиметров, да и у берега рыба клюет намного лучше. Лекция не помогла, поэтому в подарок оставляют памятку о происшествиях на воде.
Меньше чем за три недели из-за температурных перепадов лед на пермских реках «вставал» и таял несколько раз. В результате чего произошло пять чрезвычайных происшествий, на которых погибло три человека.
На пермских шлюзах лед еще не встал, но нарушителей уже достаточно. Часть пути рыбаки проделывают по льду, а часть на лодке. Они заезжают на «закрытую» территорию - это штраф 2 тысячи рублей. И это несмотря на то, что сегодня все подходы к пермским шлюзам оборудованы настоящей контрольно-следовой полосой, запрещающими знаками и даже колючей проволокой.
Самое рыбное место - нижний бьеф Камской ГЭС, расположенный рядом. Рыбалка здесь рассматривается как административное правонарушение. На гидростанции даже обзавелись собственным флотом, камерами видеонаблюдения и звуковыми сигналами для борьбы с любителями подледного лова.
Сегодняшний рейд - мера профилактическая, штрафы не выписывали, а только предупреждали, что выходить на лед пока еще нельзя.
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