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← Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина

Музей - для всех

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Пермские музеи присоединились к всероссийской акции «Музей для всех», посвященной Дню инклюзии. Она направлена  на арт-терапию, творческую реабилитацию и создание доступной среды в музее для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Пермской художественной галерее  Студенты Пермского музыкального колледжа сыграли  на домре, балалайке, баяне, аккордеоне. После концерта ребята могли  тактильно познакомиться с этими инструментами.
На протяжении всего декабря в рамках инклюзивной программы Пермской галереи "Прикосновение" музейные сотрудники будут проводить экскурсии для людей с особенностями зрения по временным выставкам галереи с использованием специально подготовленных тактильных материалов. А в музее современного искусства  PERMM сыграли два спектакля. Один из них - «Стихи звучали простодушно» в постановке театра-студии «Простанство любви».

Режиссер Алла Дегтярникова создаёт спектакли с участием людей с синдромом Дауна. Спектакль состоит из нескольких поэтических эскизов повседневной жизни людей.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 09.12.2017 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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