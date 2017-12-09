Музей - для всех
Пермские музеи присоединились к всероссийской акции «Музей для всех», посвященной Дню инклюзии. Она направлена на арт-терапию, творческую реабилитацию и создание доступной среды в музее для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Пермской художественной галерее Студенты Пермского музыкального колледжа сыграли на домре, балалайке, баяне, аккордеоне. После концерта ребята могли тактильно познакомиться с этими инструментами.
На протяжении всего декабря в рамках инклюзивной программы Пермской галереи "Прикосновение" музейные сотрудники будут проводить экскурсии для людей с особенностями зрения по временным выставкам галереи с использованием специально подготовленных тактильных материалов. А в музее современного искусства PERMM сыграли два спектакля. Один из них - «Стихи звучали простодушно» в постановке театра-студии «Простанство любви».
Режиссер Алла Дегтярникова создаёт спектакли с участием людей с синдромом Дауна. Спектакль состоит из нескольких поэтических эскизов повседневной жизни людей.
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