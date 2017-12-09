Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина
В Государственном архиве Пермского края стартовал фестиваль «АрхиFFest». До 12 декабря гостей фестиваля ждёт множество интересных событий: презентации личных фондов и новых изданий архива, творческие встречи с известными пермяками и концерты. Так, художник Юрий Лапшин передал личные документы в архив Пермского края. Среди экспонатов фонда - удостоверение Союза художников, трудовая книжка, а так же эскизы, выполненные даже на коробках от конфет - всего более 200 позиций.
Документы будут доступны всем желающим. Наибольший интерес, по мнению хранителей архива, фонд вызовет у студентов и ученых, которые будут заниматься творчеством Лапшина. Сдавать личные фонды в архив стало своеобразным трендом. Так, в Пермском архиве хранятся документы губернаторов Пермского края, глав города Перми.
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