Архив Пермского края пополнил личный фонд Юрия Лапшина

В Государственном архиве Пермского края стартовал фестиваль «АрхиFFest». До 12 декабря гостей фестиваля ждёт множество интересных событий: презентации личных фондов и новых изданий архива, творческие встречи с известными пермяками и концерты. Так, художник Юрий Лапшин передал личные документы в архив Пермского края. Среди экспонатов фонда - удостоверение Союза художников, трудовая книжка, а так же эскизы, выполненные даже на коробках от конфет - всего более 200 позиций.

Документы будут доступны всем желающим. Наибольший интерес, по мнению хранителей архива, фонд вызовет у студентов и ученых, которые будут заниматься творчеством Лапшина. Сдавать личные фонды в архив стало своеобразным трендом. Так, в Пермском архиве хранятся документы губернаторов Пермского края, глав города Перми.