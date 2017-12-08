«Импульс»: В Перми прошел конкурс современных балетмейстеров
В Пермском доме народного творчества «Губерния» прошел краевой конкурс современных балетмейстеров «Импульс» памяти Евгения Панфилова.
Вопреки традиционным представлениям о танцевальных конкурсах, на этом состязании оценивали не танцовщиков, а именно хореографов. "Импульс" - именно так называется конкурс современных хореографов, который прошёл в Доме народного творчества Губерния. Название тоже не случайно, именно так назывался первый коллектив Евгения Панфилова. Сегодня те, кто с ним работал, сидят в жюри и оценивают своих коллег.
Конкурс хореографов проходит здесь раз в четыре года. И уровень исполнителей существенно подрос за последнее время, это отмечают всё члены жюри.
Итоги поведены. И самое главное - не призовые места, а тот опыт, который участники получили от общения с коллегами.
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