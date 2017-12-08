Теодор Курентзис и MusicAeterna создали лучшие альбомы года

Две записи, сделанные оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса на лейбле Sony Classical, получили престижную музыкальную премию Японии Record AcАdemy Award-2017: Шестая симфония Чайковского и запись оперы "Дон Жуан" Моцарта получили гран-при.

Как говорят в Пермском театре оперы и балета, это поистине историческое событие: впервые за 55 лет истории Академии две работы одного артиста признаны лучшими альбомами года.