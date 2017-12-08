Теодор Курентзис и MusicAeterna создали лучшие альбомы года
Две записи, сделанные оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса на лейбле Sony Classical, получили престижную музыкальную премию Японии Record AcАdemy Award-2017: Шестая симфония Чайковского и запись оперы "Дон Жуан" Моцарта получили гран-при.
Как говорят в Пермском театре оперы и балета, это поистине историческое событие: впервые за 55 лет истории Академии две работы одного артиста признаны лучшими альбомами года.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Исторический вагон приглашает на экскурсию
«Чайка» как испытание для будущих режиссеров
«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии
Полиция задержала банду автоугонщиков
Пермские деревянные боги - теперь в 3D
Пермь собрала коллекционеров со всей России
«Единая Россия» подводит итоги
Ни дня без хоккея!
Уборка снега: времени на раскачку нет
Маршрут войны: Кто обстреливает пассажирские автобусы в Краснокамске?
Добавить комментарий: