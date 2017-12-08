Исторический вагон приглашает на экскурсию

У пассажиров появилась возможность узнать некоторые факты о РЖД из экспозиции, которая разместилась прямо в вагоне электропоезда.

На выставке, посвященной 180- летию Российских железных дорог, представлены старые фотографии вокзала, железной дороги, станций и поездов, предметы быта - элементы конской упряжи, молотки, карабины, подковы, топоры, стремена.

На одном из снимков - строительство нынешней станции Пермь 2 ,тогда она называлась Заимки, автором проекта был Феофан Вольсов.

Наталья Аксентьева, автор текста для путеводителя: "Это была не главная станция,тогда главная была станция Пермь 1, затем была построена товарная станция Пермь-Заимки, с течением времени стало понятно ,что вокзал должен был находиться здесь".

Теперь с этого вокзала - Пермь вторая - по пятницам и воскресеньям в 18:33 местного времени отправляется электропоезд до Теплой Горы, в составе которого курсирует и исторический вагон. Путешествие вызовет интерес у любителей природы, электричка следует через множество живописных мест. Собираясь в дорогу, возьмите наушники,прямо в вагоне можно послушать экскурсию. Также аудиогид можно скачать на свой смартфон и слушать его через приложение izi.travel. В вагоне повышенной комфортности билет стоит дороже обычного на 40 рублей. Доплатить можно прямо во время поездки.

