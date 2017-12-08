«Чайка» как испытание для будущих режиссеров
Магистранты Московского Института современного искусства с курса Бориса Мильграма представили на «Сцене-Молот» свое видение одной из самых известных пьес Антона Чехова «Чайка». Это первое серьезное испытание для будущих режиссеров. По словам художественного руководителя Театра-Театра эта отчасти программная пьеса дает возможность режиссеру проявить себя с нескольких сторон. В «Чайке» можно одновременно показать умение работать с классическим материалом и многообразие средств режиссерской выразительности. Насколько удался эксперимент с классической пьесой, зрители смогут оценить 11 и 25 декабря.
Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра: "Самое главное, что это такое тотальное обучение этому предмету в стенах театра. И вот первая проба публичная. В течение месяца с той группой, которую мы уже отобрали чуть раньше, мы вели работу над «Чайкой». Все занимаются этой пьесой".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии
Полиция задержала банду автоугонщиков
Пермские деревянные боги - теперь в 3D
Пермь собрала коллекционеров со всей России
«Единая Россия» подводит итоги
Ни дня без хоккея!
Уборка снега: времени на раскачку нет
Маршрут войны: Кто обстреливает пассажирские автобусы в Краснокамске?
«Камерата»: фестиваль изысканной классики
Пермский театр кукол отметил 80-летие
Добавить комментарий: