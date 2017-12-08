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«Чайка» как испытание для будущих режиссеров

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Чайка

Магистранты Московского Института современного искусства с курса Бориса Мильграма представили на «Сцене-Молот» свое видение одной из самых известных пьес Антона Чехова «Чайка». Это первое серьезное испытание для будущих режиссеров. По словам художественного руководителя Театра-Театра эта отчасти программная пьеса дает возможность режиссеру проявить себя с нескольких сторон. В «Чайке» можно одновременно показать умение работать с классическим материалом и многообразие средств режиссерской выразительности. Насколько удался эксперимент с классической пьесой, зрители смогут оценить 11 и 25 декабря.

Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра: "Самое главное, что это такое тотальное обучение этому предмету в стенах театра. И вот первая проба публичная. В течение месяца с той группой, которую мы уже отобрали чуть раньше, мы вели работу над «Чайкой». Все занимаются этой пьесой".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.12.2017 в 16:03 в рубрике - Вести Пермь

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