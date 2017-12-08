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«ЭКО-2017»: Новая выставка в Пермском планетарии

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В честь уходящего года экологии в Пермском планетарии открылась новая выставка. На экспозиции «ЭКО-2017» представлены живописные работы четырех пермских художников, среди них Сергей Подрез, Эльвира Николаева, Владимир Каракулов и Мария Трушникова. Картины, которые расположились на выставке, не просто изображают леса, поля и реки Пермского края. Художественные работы рассказывают историю о том, как человек в той или иной степени повлиял на природу.

Сергей Подрез, художник: "Здесь я написал заброшенные цеха бумкомбината в Краснокамске. Известно, что он очень сильно загрязнял нашу Каму и нашу природу. Если здесь путешествовать, можно увидеть научно-исследовательскую базу ПГУ – заповедник «Предуралье», куда мы ездили, писали этюды".

На самом открытии выставки «ЭКО-2017» выступили поэты и музыканты Перми. Произведения, которые они исполняли, также были посвящены природе. Кроме того, эти выступления сопровождались постоянной сменой природных явлений на небе, что добавило празднику особую атмосферу.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 08.12.2017 в 15:22 в рубрике - Вести Пермь

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