Полиция задержала банду автоугонщиков

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали банду автоугонщиков. Четверо мужчин в возрасте от 37 до 49 лет похищали дорогостоящие иномарки с неохраняемых парковок Перми и других крупных городов края. На машинах перебивались номерные агрегаты для дальнейшего сбыта. В ходе обыска у подозреваемых полицейские изъяли специальные технические устройства, при помощи которых взламывались сигнализации транспортных средств. Также сыщики обнаружили и 11 машин с признаками изменения идентификационных номеров. Сейчас полиция устанавливает законных владельцев этих автомобилей. По фактам кражи возбуждены уголовные дела.

Никита Арапов, начальник отдела УУР ГУ МВД России по Пермскому краю: "В ходе проведения мероприятий было обнаружено 11 машин, имеющих признаки изменения номерных агрегатов. В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов обнаружено оборудование, с помощью которого совершались угоны дорогостоящих автомашин".