Пермские деревянные боги - теперь в 3D

Ученые из Пермского университета решили опробовать свою методику создания 3D-моделей музейных экспонатов художественной галереи. И сразу замахнулись на рекордную задачу – знаменитый иконостас, созданный почти 2,5 столетия назад в Спасо-Преображенском монастыре, построенном Строгановыми близ их резиденции в Пыскоре.

Пермская художественна галерея теперь в 3D. Звучит, как надпись на киноафише. На деле - это возможность увидеть экспонаты под углом 360 градусов.

Ученые из Пермского классического университета с помощью лазерного сканера по пикселям собрали всё, что находится внутри помещений кафедрального собора. Особое внимание уделено иконостасу, часть которого закрыта потолочными перекрытиями.

Деревянный резной иконостас состоит из пяти ярусов, его высота 22 метра. Возраст более 200 лет. Габариты алтарной перегородки не позволяют рассмотреть её полностью, чтобы увидеть верхнюю часть, нужно подняться на третий этаж галереи.

Это и стало основным поводом для перевода исторической ценности в "цифру" для новых поколений. При этом наши предки, по сути, занимались тем же самым. Пытались сохранить то, что было важно для них тогда. Всё началось со Спасо-Преображенского монастыря в Пыскоре, который был основан в шестнадцатом веке Аникой Строгановым, колонизатором прикамских земель. В последующем храм несколько раз переносили. Так, в 1755 году новое здание было возведено на реке Лысьве, примерно тогда же был создан деревянный иконостас. Но простоял он недолго, уже через два десятка лет Пыскорский монастырь разобрали по камню и вместе с церковной утварью перевезли по Каме в будущую столицу Пермской епархии.

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи "Когда Пермь стала губернским городом, было принято решение поставить Спасо-Преображенский храм на берегу Камы. Сюда же переносится этот иконостас. Т.е. строили собор с учетом размеров этого иконостаса".

Параллельно идет работа над созданием виртуальных туров, для этого уже сделаны сотни сферических фотографий.

Кропотливый труд специалистов позволит перенести экспонаты на компьютер и мобильные устройства, и уже в таком виртуальном виде их срок хранения будет не ограничен.