Пермь собрала коллекционеров со всей России

В Перми открылась традиционная и любимая многими выставка «Антикварный салон». Эта выставка - гораздо больше, чем место сбора старинных вещей и украшений. Под одной крышей встретились страстные любители-коллекционеры, обладатели интересных хобби и антиквары. В этом году выставка собрала 200 участников из более чем 40 городов России и стран ближнего зарубежья.

Кроме антиквариата и коллекций планируется проведение мастер-классов. Желающих обещают научить плести кольчуги, делать стильный декор и прочее. «Антикварный салон и мир увлечений» проработает 4 дня.