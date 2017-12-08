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Пермь собрала коллекционеров со всей России

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антиквар

В Перми открылась традиционная и любимая многими выставка «Антикварный салон». Эта выставка - гораздо больше, чем место сбора старинных вещей и украшений. Под одной крышей встретились страстные любители-коллекционеры, обладатели интересных хобби и антиквары. В этом году выставка собрала 200 участников из более чем 40 городов России и стран ближнего зарубежья.

Кроме антиквариата и коллекций планируется проведение мастер-классов. Желающих обещают научить плести кольчуги, делать стильный декор и прочее. «Антикварный салон и мир увлечений» проработает 4 дня.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.12.2017 в 12:09 в рубрике - Вести Пермь

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