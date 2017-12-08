«Единая Россия» подводит итоги

В региональном отделении партии «Единая Россия» на очередной партийной конференции подвели итоги работы за 2017 год и наметили планы. В работе приняли участие делегаты со всего Пермского края. Самым важным событием уходящего года, по оценкам единороссов, стали выборы главы региона. По результатам явки Пермский край вошел в пятерку регионов России, где в голосовании приняло участие свыше 40% населения. В итоге Максим Решетников одержал уверенную победу с результатом в 82%. Высокие результаты единороссы получили и на муниципальных выборах - свыше 76%.

Кроме этого, в сентябре следующего года в регионе пройдут выборы в муниципальных образованиях, в которых будет замещено более 2 тысяч мандатов. По-прежнему во всех законодательных органах Пермского края «единороссы» имеют большинство, сейчас в партии состоит 22,5 тыс. человек. Благодаря такой команде в 2017 году удалось реализовать ряд знаковых партийных проектов - «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры».