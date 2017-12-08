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Ни дня без хоккея!

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хоккей

Из-за дел государственных Владислав Третьяк не смог  прилететь в Пермь, но передал горячий привет и слова поздравления пермским спортсменам и любителям хоккея. 70 лет исполнилось с того момента, как наша ледовая дружина впервые вышла в финал кубка страны. С тех пор профессиональный хоккей не покидал Прикамье и в родном для него «Молоте» весь день был посвящен любимой игре. 

Первые шаги хоккея с шайбой в Советском Союзе. 1947 год - на льду московского стадиона «Динамо» пермяки участвовали в финальном турнире сильнейших команд РСФСР. Зимой 1948-го новый вид спорта начал становление в Перми - первая хоккейная коробка под открытым небом, тогда еще с деревянными трибунами, появилась в Мотовилихе. Вдохновителем, организатором и первым тренером на ней стал Валентин Алексеевич Петухов. Вместе с ним осваивали игру Павел Нечаев, Лев Мотовилов, Владимир Фокеев.

Славу крепкой команды первой лиги «Молоту» принесло поколение игроков 70-х годов. Ни один клуб, выходя тогда на матч с «Молотом», не мог считать, что победа у него в кармане. Так начиналась история прикамского хоккея, которому в этом году исполняется 70 лет.

Владимир Мышкин, советский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион: "Поздравляем с 70-летием пермского хоккея всех любителей спорта в Перми! И играли против «Молота», и как тренер здесь был, знакомы с игроками".

хоккей

Если в далеком 1948 году в хоккей в Прикамье играли около 200 человек, то сегодня спортсменов больше 4,5 тысяч. И речь идет не только о профессионалах.

В честь юбилея пермского хоккея губернатор края Максим Решетников вручил грамоты и благодарственные письма детской хоккейной школе «Молот», команде «Октан» и ветеранам хоккея.

Это уже современная страница из истории Пермского хоккея. «Молот-Прикамье» выступает в высшей хоккейной лиге и сегодня сражается на домашнем льду со спортсменами из Китая - хоккейным клубом «Хэйлунцзян».

Скорость на льду и воля к победе в глазах - это воспитанники детской школы - почти 300 подрастающих хоккеистов - мальчики и девочки. Сейчас они тренируются дважды в день, чтобы в будущем стать чемпионами и продолжить историю пермского хоккея.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 08.12.2017 в 10:36 в рубрике - Вести Пермь

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