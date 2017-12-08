Уборка снега: времени на раскачку нет

В Перми снегопады не ослабевают. Прошлой ночью глава краевой столицы Дмитрий Самойлов объехал все районы, чтобы было о чем говорить на совещании днем. Впрочем, к утру коммунальщики показали, что недаром получают зарплату. Но уж слишком долго раскачивались, - все-таки отметил мэр.

Главное - грамотно распределить силы. Сегодня в городе работает около 250 единиц снегоуборочной техники. Выезжают группами, но препятствием на пути больших машин становится одна маленькая, неправильно припаркованная. Но если это ещё может стать аргументом, нечищеные подъезды к остановкам вызывают нарекания городских властей.

Глава региона поручил всем муниципалитетам активизировать работу по расчистке магистралей, подключить краевую технику. Глава Перми Дмитрий Самойлов лично оценил качество уборки города. Ответ держали руководители районных администраций: в центре внимания, помимо улиц Ленинского района, оказались Шоссе Космонавтов, Мильчакова, Карпинского, Мира, Героев Хасана и Краснополянская.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Смысл сегодняшней поездки, смысл сегодняшней реакции на снегопад заключается в том, что подрядные организации должны без раскачки включиться полностью в работу. Колоссальное количество работы – по тротуарам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Подрядчик должен быть заточен на решение этих вопросов".

Кроме того, с 1 января в экспериментальном порядке заработает административно-техническая инспекция, сначала в центральной части города. Её сотрудники будут персонально контролировать качество уборки. Из возможностей, доступных уже сегодня - интерактивный сервис на сайте «ГортрансПермь», который позволяет в подробностях увидеть работу техники на улицах Перми. Кроме того, на заседании штаба по благоустройству на основе обращений жителей задачи ставят лично главам районов.

Где снег смотрится органично и точно не требует уборки, так это возле главной городской ёлки. Огни на ней обещают зажечь уже в середине декабря. Очертания начал обретать и ледовый городок - здесь уже появились каркасы будущих горок.