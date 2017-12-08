Маршрут войны: Кто обстреливает пассажирские автобусы в Краснокамске?

Краснокамская полиция пока не нашла преступников, обстрелявших сразу два пассажирских автобуса. Однако у предпринимателя, которому принадлежат пострадавшие машины, есть своя версия случившегося.

40 лет за рулем, но чтобы на два дня уйти на ремзону из-за разбитого бокового стекла, у Сергея Грохотова такое впервые. Привычный маршрут «Краснокамск-Пермь» на этот раз едва не обернулся трагедией. Никто из пассажиров не пострадал только по счастливой случайности.

Сергей Грохотов, водитель: "Если бы шторки не было, то стекла, тут как раз женщина сидела, то стекла в нее полетели бы. Так бы порезы какие-нибудь все равно были бы. Как раз выше уровня лица дырка была".

Совпадение почти невозможное, но в этот же день от выстрелов из пневматического оружия пострадал еще один автобус на том же маршруте, у того же перевозчика. Боковое стекло под замену. Пострадавших нет.

Последний случай нападения на маршруте произошел на улице Пушкина. По словам водителя, предположительно стрелявший находился в переулке. Но в 7 утра еще темно и разглядеть подробности физически невозможно.

В автотранспортном предприятии уверены, что разбитые стекла у автобусов не просто хулиганство, а настоящая конкурентная война. За два последних месяца уже 9 случаев, и каждый раз автобус приходилось снимать с рейса.

Александр Бажуков, начальник пассажирских перевозок ИП «Мейтес»: "Тут идет конкуренция, кто сейчас выживет на данном маршруте «Краснокамск-Пермь». Чтобы устранить конкурентов, кто-то, я так думаю, стреляет. Стреляет - всё, автобус сошел с линии, идет второй автобус - стреляет, автобус снова сходит. А перевозчики, которые остаются на линии, собирают всех пассажиров".

Эту версию теперь предстоит проверить полиции. Водители и кондукторы уже дали показания.

Материальный ущерб от нападений не столь велик, стоимость нового бокового стекла для автобуса от 7 до 15 тысяч рублей. Возникает проблема в целом безопасности перевозок. Скорее повезло, что никто из пассажиров при обстрелах не пострадал.