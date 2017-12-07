«Камерата»: фестиваль изысканной классики
Возрождая традиции знаменитой Флорентийской камераты 16 века. В Перми в третий раз проведут фестиваль изысканной классики "Камерата". 9 и 10 декабря солисты международного уровня представят пермской публике редко исполняемые камерные произведения известных композиторов. Обо всем подробнее - гость программы "Новости культуры", художественный руководитель фестиваля Овик Григорян.
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