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← Пермский театр кукол отметил 80-летие

«Камерата»: фестиваль изысканной классики

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Овик Григорян

Возрождая традиции знаменитой Флорентийской камераты 16 века. В Перми в третий раз проведут фестиваль изысканной классики "Камерата". 9 и 10 декабря солисты международного уровня представят пермской публике редко исполняемые камерные произведения известных композиторов. Обо всем подробнее - гость программы "Новости культуры", художественный руководитель фестиваля Овик Григорян.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.12.2017 в 18:01 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермский театр кукол отметил 80-летие

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