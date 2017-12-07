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Пермский театр кукол отметил 80-летие

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театр кукол

80-летие отметил Пермский театр кукол. Театр кукол - место особенное. Здесь реальное переплетается со сказочным каждый день. Здесь кукол ни в коем случае нельзя называть игрушками - они актёры.

  История Пермского театра кукол начиналась с таких спектаклей, как "Иван Крестьянский сын", "Аистёнок и пугало" и "Сказка о потерянном времени".  Первые годы это был коллектив на колёсах, жили без собственного здания. Квартирный вопрос решился неожиданно. Театр получил прописку в бывшем тюремном замке, памятнике архитектуры с мрачной аурой, но как и положено по законам сказки, добро победило зло.

 Первой кукольной постановкой уже в обновлённом здании стала сказка «Чёртова мельница». Это произошло в 1959 году,  один из главных героев - маленький чёртик - сохранился до наших дней. И сегодня он занял почётное место на уникальной выставке в честь юбилея театра.

 Куклы из спектаклей прошлых лет  напоминают и рассказывают о богатом творческом наследии театра. Есть здесь и золотомасочная "Толстая тетрадь" Александра Янушкевича. А при входе в зал пройти мимо огромных ростовых кукол из спектакля "Король Лир" просто невозможно. Это знаменитая постановка ушедшего из жизни  режиссёра театра Игоря Тернавского. Премьера состоялась уже без его участия. В этой кровопролитной и совсем не детской постановке загадочными и таинственными оказались все персонажи.

  Сегодня главный режиссёр театра кукол - совсем не пермяк Дмитрий Вихрецкий. За короткое время он стал здесь своим. Меньше чем за год он преобразил театр до неузнаваемости. Раскрасил его яркими красками после серого нестабильного существования без главного режиссёра. И  маленькие пермяки с ещё большим желаниям приходят сюда, чтобы увидеть добрые, мудрые и поучительные спектакли.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.12.2017 в 17:35 в рубрике - Вести Пермь

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