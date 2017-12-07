← Пермяки услышали рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
«Добрые чтения»: позитивные стихи от пермских журналистов
В рамках недавно прошедшего форума "Доброволец России -2017" в Перми проходил конкурс «Добрые чтения». В нём принимали участие представители печатных и телевизионных СМИ. Среди них была и Карина Бурьян. Она читала стихотворение Константина Бальмонта "Солнце".
Принять участие в конкурсе мог любой желающий журналист, и таких новичков набралось 20 человек. Обязательное условия было одно- выбранное стихотворение должно быть позитивным.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки услышали рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
В Перми обсудили настоящее и будущее прикамской медицины
Поедут ли пермяки на Олимпиаду?
Владислав Третьяк поздравит пермский хоккей с 70-летием
Пермь. Вести-Спорт
Всевидящее око: за пермяками наблюдают и днем и ночью
Пермяки поборются за титул чемпиона Уральского танкового турнира
В Левшино открыли мини-стадион
Преодоление: любые цели достижимы
В Перми началась борьба со снегом
Добавить комментарий: