«Добрые чтения»: позитивные стихи от пермских журналистов

В рамках недавно прошедшего форума "Доброволец России -2017" в Перми проходил конкурс «Добрые чтения». В нём принимали участие представители печатных и телевизионных СМИ. Среди них была и Карина Бурьян. Она читала стихотворение Константина Бальмонта "Солнце".

Принять участие в конкурсе мог любой желающий журналист, и таких новичков набралось 20 человек. Обязательное условия было одно- выбранное стихотворение должно быть позитивным.