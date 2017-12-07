Пермяки услышали рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
В Большом зале Пермской краевой филармонии прошёл шоу-концерт Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA», руководитель и дирижер Fabio PIROLA . Программа, которую представил итальянский дирижёр с русскими музыкантами необычная - "Симфонические рок-хиты".
Сам концерт состоял из лучших мелодий рок-музыки в выверенном и мощном исполнении на классических инструментах. Зрители услышали новое звучание уже известных мелодий в исполнении коллектива профессиональных музыкантов, виртуозно владеющих классическими инструментами.
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