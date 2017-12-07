В Перми обсудили настоящее и будущее прикамской медицины
На Общественном совете при Пермской городской думе обсудили качество медицинского обслуживания. О текущем положении дел в этой сфере рассказал и.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. По словам руководителя регионального Минздрава, на сегодняшний день приоритетными направлением являются доступность, уровень оказания помощи, комфорт и улучшение условий труда. Во время доклада у членов совета была возможность задать свой вопрос. Так, один из них касался ситуации, связанной с обращением врача-анестезиолога 9-й медсанчасти Кирилла Дедюкина к губернатору, в котором он рассказал о проблемах родной больницы.
Дмитрий Матвеев, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "Могу сказать, что мы нашли полное понимание по сложившейся ситуации, конфликт полностью исчерпан. На сегодняшний день там назрели большие проблемы, как по необходимости проведения ремонтных работ и по оснащению оборудованием. Мы прекрасно понимаем, что по щелчку пальцев мы все не решим, но будем это делать шаг за шагом".
Также министр отметил, что помимо планов по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений до 2020 года в крае будет построено 24 крупных объекта. Среди них реконструкция краевого онкологического диспансера и строительство пяти новых поликлиник в Перми.
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