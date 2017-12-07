Поедут ли пермяки на Олимпиаду?

Прикамским спортсменам, равно как и всем их коллегам-россиянам, желающим выступить на Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане, придётся в очередной раз подавать индивидуальные заявки. 5 декабря в Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом глава МОК заявил, что «чистые» от допинга россияне могут принять участие, выступая под олимпийским флагом. Ехать или нет в Корею, атлеты решат на собрании олимпийцев 12 декабря.