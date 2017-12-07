Владислав Третьяк поздравит пермский хоккей с 70-летием
Владислав Третьяк лично поздравит пермский хоккей с 70-летием. 7 декабря прославленный хоккеист станет главным гостем краевого фестиваля «Ни дня без хоккея», посетит профильные школы города «Молот», «Октан» и «Легенда», а вечером поболеет за пермский «Молот-Прикамье», который встретится на льду с китайским клубом «Куньлунь».
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