Владислав Третьяк поздравит пермский хоккей с 70-летием

Владислав Третьяк лично поздравит пермский хоккей с 70-летием. 7 декабря прославленный хоккеист станет главным гостем краевого фестиваля «Ни дня без хоккея», посетит профильные школы города «Молот», «Октан» и «Легенда», а вечером поболеет за пермский «Молот-Прикамье», который встретится на льду с китайским клубом «Куньлунь».