Пермь. Вести-Спорт

- Прикамским спортсменам, равно как и всем их коллегам-россиянам, желающим выступить на Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане, придётся в очередной раз подавать индивидуальные заявки. Ехать или нет в Корею, атлеты решат сами на собрании олимпийцев 12 декабря.

- Владислав Третьяк лично поздравит пермский хоккей с 70-летием.

- Став лучшей из россиянок, лидер сборной по санному спорту чусовлянка Татьяна Иванова, показала 5-й результат на третьем этапе Кубка мира в Альтенберге.

- Пермь посетил ультрамарафонец Николай Дужий. Он является победителем самого продолжительного в мире забега на 5000 км. Мастер поделился личным опытом, как не только преодолеть дистанцию, но и преодолеть себя.