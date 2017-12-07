Пермь. Вести-Спорт

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← Всевидящее око: за пермяками наблюдают и днем и ночью

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- Прикамским спортсменам, равно как и всем их коллегам-россиянам, желающим выступить на Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане, придётся в очередной раз подавать индивидуальные заявки. Ехать или нет в Корею, атлеты решат сами на собрании олимпийцев 12 декабря.

- Владислав Третьяк лично поздравит пермский хоккей с 70-летием. 

- Став лучшей из россиянок, лидер сборной по санному спорту чусовлянка Татьяна Иванова, показала 5-й результат на третьем этапе Кубка мира в Альтенберге. 

- Пермь посетил ультрамарафонец Николай Дужий. Он является победителем самого продолжительного в мире забега на 5000 км. Мастер поделился личным опытом, как не только преодолеть дистанцию, но и преодолеть себя.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 07.12.2017 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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