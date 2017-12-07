Всевидящее око: за пермяками наблюдают и днем и ночью

34 новые камеры фотовидеофиксации установлены в Перми. Сегодня закончился монтаж последней. Шесть из них уже настроены и работают. Остальные должны запустить в ближайшее время. Появилось недремлющее око в каждом районе города, на самых оживленных участках дорог. Фиксировать камеры будут превышение скорости или, к примеру, проезд на красный свет. Это первый этап очередного оснащения города видеоследящей аппаратурой.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Следующий второй этап - установка 40 камер видеонаблюдения на 12 участках в городе. Они будут следить за безопасностью. Оператор видит какую-то опасность, он может увеличить, может повернуть. Камера на 360 градусов будет оборачиваться. Чтобы была безопасность людей".

Камеры установлены и оснащены защитой от вредоносного программного обеспечения, вирусов. С помощью новой техники можно будет контролировать переключение сигналов светофора в зависимости от загруженности улиц транспортом.