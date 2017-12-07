Пермяки поборются за титул чемпиона Уральского танкового турнира
Всего 10 дней осталось на подготовку пермских виртуальных танкистов. Уже 17 декабря в Екатеринбурге определится чемпион Уральского танкового турнира. Кстати, на отборочном этапе наши выступили достаточно неплохо, но теперь им предстоит превзойти себя. Новые карты, новые соперники и новая техника.
Компьютерный бой пермской команды в первом Уральском танковом турнире по всемирно известной игре World of tanks начинается с виртуального выбора - техники и оснащения, затем реального - карту, где пройдет сражение, определяют с помощью монеты.
У танкистов с собой клавиатура и мышь, у каждого свой личный набор и соответственно задачи на трехмерном поле боя.
Отборочные игры турнира уже прошли в Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Тюмени, Перми, Челябинске и Екатеринбурге. В каждом городе была определена команда-чемпион, а после начался межрегиональный этап.
Первый Уральский танковый турнир проходит при поддержке компании «Ростелеком». Ведущий интернет-провайдер страны обеспечивает всех своих пользователей высокоскоростным интернетом. А специально для геймеров компания разработала уникальный игровой тариф с низким пингом и бонусами.
На сегодняшний день в World of tanks играют более 150 млн игроков по всему миру. А количество танков находится в пределах полутысячи.
В итоге та команда, которая лучше всех знает тонкости той или иной машины, обладает тактическими навыками, и станет победителем в веб-театре боевых действий Уральского такового турнира. Чемпион определится 17 декабря в Екатеринбурге.
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