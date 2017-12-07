В Левшино открыли мини-стадион

В Перми открыли очередной мини-стадион. Это современный аналог советских дворовых спортплощадок. Здесь есть инвентарь для 21 вида спорта, а еще свой тренер. Стадион назвали очередным, потому что это один из целой серии. А все вместе это целая городская программа, которая в свою очередь является частью региональной политики в области развития физической культуры и любительского спорта.

В микрорайоне Левшино появился дополнительный стимул заниматься спортом в виде нового стадиона. Несмотря на то, что он только называется мини-стадионом, возможности подобных сооружений безграничны. Тем более, что находится он в шаговой доступности от жилых домов.

Пока в Орджоникидзевском районе это второе подобное сооружение, но организаторы обещают, что будут еще. Здесь можно заниматься 21 видом спорта и самое главное - делать это абсолютно бесплатно.

На площадку приходят непрофессиональные, а любительские команды. В Перми при поддержке депутатов Пермской городской думы продолжается реализация программы по созданию подобных мест, где можно заниматься спортом. В городе уже работает порядка 30 стадионов.

Сам стадион состоит из двух зон: игровой - это универсальная площадка для футбола, волейбола и баскетбола с всепогодным покрытием. И место для силовых видов спорта, оборудованное брусьями, турниками и тренажерами.

За всем происходящим на площадке наблюдает «дворовый тренер». Он может проводить занятия, следить за исправностью спортивного инвентаря, проводить разминки и многое другое.

В 2017 году в Перми уже закончено строительство пяти мини-стадионов. Популярность таких объектов растет. В год на каждом занимается больше пяти тысяч человек.