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Преодоление: любые цели достижимы

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преодоление

В Перми назвали имена обладателей ежегодной премии главы Перми «Преодоление». Ее учредили ради тех людей, силе воли которых многие могут только позавидовать. 

Среди номинантов премии «Преодоление» люди разных профессий и возрастов. Самому юному - 9, взрослому почти 91 год. Все они ежедневно доказывают, что нет ничего невозможного.

В этом году премии 10 лет. Ежегодно ее присуждают пермякам с ограниченными возможностями за повышение образовательного и профессионального уровня, за проявленную волю, трудолюбие, успехи в творчестве, спорте, науке, общественной и предпринимательской деятельности. Награды вручил глава Перми Дмитрий Самойлов.

преодоление

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Вы одновременно победители, лидеры и волшебники. Победители своих жизненных обстоятельств, лидеры городского сообщества и волшебники, каждую секунду меняющие жизнь".

За премию этого года боролись 27 участников. На суд жюри они отправляли свои достижения в одной из 5 номинаций: «Художественное самодеятельное творчество», «Наука и образование», «Общественная деятельность», «Спортивные достижения», «Техническое творчество и предпринимательская деятельность».

Героями дня стали Николай Минин, Галина Дубникова, Антон Матвеев, Евгений Торсунов, Алексей Солин. Радостные эмоции переполняют, но слегка отдышавшись, лауреаты делятся секретами любви к жизни и работе.

Антон Матвеев, лауреат премии «Преодоление» 2017 г.: "Самое главное - пытаться себя найти и всегда находить в жизни других людей, которые бы тебя на что-то вдохновляли".

Размер премии, которую получили лауреаты,  50 тысяч рублей. Но важно не это, а то, что эти люди ежедневно показывают колоссальный пример здоровым людям. 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Власть, Здоровье

Опубликовано: 07.12.2017 в 10:41 в рубрике - Вести Пермь

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