Преодоление: любые цели достижимы
В Перми назвали имена обладателей ежегодной премии главы Перми «Преодоление». Ее учредили ради тех людей, силе воли которых многие могут только позавидовать.
Среди номинантов премии «Преодоление» люди разных профессий и возрастов. Самому юному - 9, взрослому почти 91 год. Все они ежедневно доказывают, что нет ничего невозможного.
В этом году премии 10 лет. Ежегодно ее присуждают пермякам с ограниченными возможностями за повышение образовательного и профессионального уровня, за проявленную волю, трудолюбие, успехи в творчестве, спорте, науке, общественной и предпринимательской деятельности. Награды вручил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Вы одновременно победители, лидеры и волшебники. Победители своих жизненных обстоятельств, лидеры городского сообщества и волшебники, каждую секунду меняющие жизнь".
За премию этого года боролись 27 участников. На суд жюри они отправляли свои достижения в одной из 5 номинаций: «Художественное самодеятельное творчество», «Наука и образование», «Общественная деятельность», «Спортивные достижения», «Техническое творчество и предпринимательская деятельность».
Героями дня стали Николай Минин, Галина Дубникова, Антон Матвеев, Евгений Торсунов, Алексей Солин. Радостные эмоции переполняют, но слегка отдышавшись, лауреаты делятся секретами любви к жизни и работе.
Антон Матвеев, лауреат премии «Преодоление» 2017 г.: "Самое главное - пытаться себя найти и всегда находить в жизни других людей, которые бы тебя на что-то вдохновляли".
Размер премии, которую получили лауреаты, 50 тысяч рублей. Но важно не это, а то, что эти люди ежедневно показывают колоссальный пример здоровым людям.
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