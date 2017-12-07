В Перми началась борьба со снегом

В Перми продолжаются осадки. За последние 24 часа в краевой столице высота снежного покрова составила 16 сантиметров, утром это вызвало заторы. Как заявили в мэрии, в ночь с 5 на 6 декабря на улицах города работали 226 единиц снегоуборочной техники, сейчас работы продолжаются. Водителей призывают не бросать машины, где попало, чтобы техника получила доступ к крайним полосам дорог и парковочным карманам. К примеру, днём основательно почистить центральные улицы возможности не было из-за автомобилей, припаркованных в неположенном месте.

Итоги работы по уборке снега подвели на заседании штаба по благоустройству. Участие в нём приняли подрядчики и представители всех районных администраций. Им поставлена задача работать в круглосуточном режиме, соблюдать алгоритм - «уборка - подсыпка - вывоз снега», а также не игнорировать второстепенные улицы. Глава Перми Дмитрий Самойлов отменил совещание с участием глав районов и отправил их заниматься организацией уборки улиц и дворов. Как и где конкретно ведутся работы, в онлайн режиме можно наблюдать на сайте «ГортрансПермь» с помощью интерактивного сервиса. Вечером контрольный объезд городских районов проведет глава Перми Дмитрий Самойлов.