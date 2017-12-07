В ГУФСИН назвали причину возгорания в Соликамской колонии
В Пермском региональном управлении ГУФСИН России смогли назвать предварительную причину возгорания в Соликамской исправительной колонии №1. В ведомстве также подтвердили, что при пожаре никто не пострадал. Горел административный корпус. ЧП произошло поздним вечером. Поначалу по стране разлетелась новость, что горит печально известный «Белый лебедь» - колония для самых опасных преступников. Однако сейчас достоверно известно, что пожар произошел на территории соседней колонии. Хотя ИК №1 располагается практически в одном периметре с «Белым лебедем».
Станислав Волегов, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю: "По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки, пострадала крыша административного здания ИК №1 на площади примерно 1100 квадратных метров. При этом само трёхэтажное здание от пожара не пострадало. Жертв и пострадавших нет".
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