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В ГУФСИН назвали причину возгорания в Соликамской колонии

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колония

В Пермском региональном управлении ГУФСИН России смогли назвать предварительную причину возгорания в Соликамской исправительной колонии №1. В ведомстве также подтвердили, что при пожаре никто не пострадал. Горел административный корпус.  ЧП произошло поздним вечером. Поначалу по стране разлетелась новость, что горит печально известный «Белый лебедь» - колония для самых опасных преступников. Однако сейчас достоверно известно, что пожар произошел на территории соседней колонии. Хотя ИК №1 располагается практически в одном периметре с «Белым лебедем».

Станислав Волегов, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю: "По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки, пострадала крыша административного здания ИК №1 на площади примерно 1100 квадратных метров. При этом само трёхэтажное здание от пожара не пострадало. Жертв и пострадавших нет".

 

Метки: в Пермском крае, В России, Общество, Происшествия

Опубликовано: 07.12.2017 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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