Специальный репортаж: Краевая служба спасения
Работа спасателя сложная и опасная. Требует выдержки, решительности и самообладания. С начала года краевой службой спасения проведено 95 поисковых мероприятий. Спасено 90 человек. О буднях спасателей - специальный репортаж.
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