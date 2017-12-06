В Осе открылась новогодняя ретро-выставка

Меньше месяца осталось до Нового года. В Осе открылась выставка елочных игрушек советского времени.

Этому Деду Морозу не меньше 60 лет точно, говорит Татьяна Траксель. За компанию с ним Снегурочка и другие игрушки, которые сейчас в магазинах вряд ли найдёшь.

Татьяна Траксель: "Досталось это всё ещё от родителей, и мы вот это всё бережно храним, с пятидесятых годов, это уже 70 лет!".

Игрушки Татьяна и её супруг предоставили на выставку в осинский музей часов, создатель которого, Александр Гусев, старается периодически устраивать разные тематические экспозиции с помощью районных коллекционеров.

До этого были выставки старинных денег, наград местных спортсменов, теперь решили обратиться к жителям района с предложением выставить на всеобщее обозрение ёлочные игрушки советского времени.

Надежда Белоусова: "Когда Александр Павлович бросил такой клич, я первым делом нашла эти игрушки, и нисколько не жалея, отдала их на эту выставку, пусть и другие посмотрят, какими игрушками мы играли, восхищались".

Таким образом набралось не менее двухсот игрушек - на нескольких стендах и на ёлке. Об ушедшей эпохе напоминает символика - вот серп и молот на одном из экспонатов, а вот - початки кукурузы, вполне возможно, считают организаторы - сделано в хрущёвский период.

Некоторые экспонаты нам разрешили подержать, посмотреть, изучить, вот - пакет для новогодних подарков, узнать его возраст достаточно несложно. Нужно перевернуть и прочитать - город Пермь, 1964 год.

Александр Гусев планирует отвести на показ игрушек не менее двух месяцев. Потом те, кто экспонаты предоставил, смогут забрать их домой, а желающие - оставить в музее. Что станет темой для очередной экспозиции - секрет пока не открывают. Неизменными здесь остаются часы разных эпох - не менее двухсот и почти все на ходу, отсчитывают время, оставшееся до Нового года.