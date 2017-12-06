Пермскому ТЮЗу исполнилось 53 года - не такой уж и большой срок даже для человека - не то что для театра. За полвека сменилось три поколения зрителей! В честь дня рождения театр обновил свой сайт. Театр готов "обнять" всех и принять объятия зрителей - в виде стихов, картинок, видео и просто теплых слов. Поздравления ТЮЗ принимал в своей группе ВКонтакте. 5 декабря сотрудники театра выбрали авторов лучших поздравлений.

Их наградят пригласительными на «Зимнюю сказку».