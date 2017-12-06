Личное участие. Ирина Корюкина депутат Законодательного Собрания Прикамья

Живое общение с людьми не сравнится с кабинетной работой. Депутата Законодательного Собрания Пермского края Ирину Корюкину многие избиратели знают лично благодаря активной работе по созданию комфортной для жизни среды в малых населенных пунктах Прикамья. Детские сады, качественная и, главное, доступная медицинская помощь, благоустройство. Все это результат эффективного взаимодействия депутата и избирателей.