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Личное участие. Ирина Корюкина депутат Законодательного Собрания Прикамья

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Живое общение с людьми не сравнится с кабинетной работой. Депутата Законодательного Собрания Пермского края Ирину Корюкину многие избиратели знают лично благодаря активной работе по созданию комфортной для жизни среды в малых населенных пунктах Прикамья. Детские сады, качественная и, главное, доступная медицинская помощь, благоустройство. Все это результат эффективного взаимодействия депутата и избирателей.

Метки: Власть, Общество

Опубликовано: 06.12.2017 в 17:16 в рубрике - Вести Пермь

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