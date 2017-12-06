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АрхиFFest: В Перми стартовал архивный фестиваль
В Фестивальном доме на городской эспланаде состоялось открытие третьего фестиваля «Архиffest». Государственный архив Пермского края презентовал личный фонд известного журналиста, яркого представителя культурной жизни Перми в 20-е – 70-е годы Савватия Гинца.
Немного смешной, но всегда добродушный и безупречно интеллигентный. В своей оценке знаменитого пермского журналиста Савватия Гинца коллеги и друзья единодушны.
Савватий Гинц начал свой творческий путь в 1921 году. Тогда он был принят в редакцию газеты «Звезда», где трудился более 30 лет литсотрудником, заведующим отделом. Он лично работал с Аркадием Гайдаром, о котором сохранил тёплые воспоминания.
В 1948 г. Гинца назначили главным редактором Пермского областного книжного издательства. Именно он готовил к печати рукописи пермских авторов - например, стихи Владимира Радкевича, Алексея Решетова. Работая над прозой, он так глубоко вникал в тонкости различных профессий, что однажды сказал: «Кем я только себя не ощущал: инженером и металлургом, машинистом и строителем".
Именно с фотографий, документов и очерков Савватия Гинца, которые сегодня находятся в пермском государственном архиве, и начался фестиваль Архиffest в Перми.
В этом году на площадках фестиваля реализуются самые разные исторические проекты и творческие проекты. Так, например, Художник Юрий Лапшин передаст личные документы и работы в архив Пермского края. Среди экспонатов фонда - удостоверение союза художников, трудовая книжка, а также эскизы, выполненные на коробках от конфет - всего более 200 позиций.
Продлится масштабный архивный фестиваль до 12 декабря.
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