АрхиFFest: В Перми стартовал архивный фестиваль

В Фестивальном доме на городской эспланаде состоялось открытие третьего фестиваля «Архиffest». Государственный архив Пермского края презентовал личный фонд известного журналиста, яркого представителя культурной жизни Перми в 20-е – 70-е годы Савватия Гинца.

Немного смешной, но всегда добродушный и безупречно интеллигентный. В своей оценке знаменитого пермского журналиста Савватия Гинца коллеги и друзья единодушны.

Савватий Гинц начал свой творческий путь в 1921 году. Тогда он был принят в редакцию газеты «Звезда», где трудился более 30 лет литсотрудником, заведующим отделом. Он лично работал с Аркадием Гайдаром, о котором сохранил тёплые воспоминания.

В 1948 г. Гинца назначили главным редактором Пермского областного книжного издательства. Именно он готовил к печати рукописи пермских авторов - например, стихи Владимира Радкевича, Алексея Решетова. Работая над прозой, он так глубоко вникал в тонкости различных профессий, что однажды сказал: «Кем я только себя не ощущал: инженером и металлургом, машинистом и строителем".

Именно с фотографий, документов и очерков Савватия Гинца, которые сегодня находятся в пермском государственном архиве, и начался фестиваль Архиffest в Перми.

В этом году на площадках фестиваля реализуются самые разные исторические проекты и творческие проекты. Так, например, Художник Юрий Лапшин передаст личные документы и работы в архив Пермского края. Среди экспонатов фонда - удостоверение союза художников, трудовая книжка, а также эскизы, выполненные на коробках от конфет - всего более 200 позиций.

Продлится масштабный архивный фестиваль до 12 декабря.