Огни на главной ёлке Перми зажгут лучшие школьники
В Перми началось голосование, по итогам которого трое школьников зажгут огни на главной елке города 15 декабря. Среди претендентов традиционно спортсмены, победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Большая часть ребят занимает лидирующие позиции в рейтинге проекта «Золотой резерв», созданного в 2016 году с целью объединить талантливых школьников и потенциальных работодателей. Голосование проходит в соцсети ВКонтакте в сообществе «Мой город Пермь». Закончится оно 10 декабря.
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