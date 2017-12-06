Огни на главной ёлке Перми зажгут лучшие школьники

В Перми началось голосование, по итогам которого трое школьников зажгут огни на главной елке города 15 декабря. Среди претендентов традиционно спортсмены, победители и призеры предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Большая часть ребят занимает лидирующие позиции в рейтинге проекта «Золотой резерв», созданного в 2016 году с целью объединить талантливых школьников и потенциальных работодателей. Голосование проходит в соцсети ВКонтакте в сообществе «Мой город Пермь». Закончится оно 10 декабря.