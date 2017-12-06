Как из холодного балкона сделать теплую комнату?

Затянувшаяся осень дает поблажки тем, кто не успел завершить строительные работы. Сейчас самое время утеплить квартиру и даже сделать перепланировку. Естественно, согласовав все по закону. Как обыграть пространство?

Холодный балкон в квартире Светланы Нарель превратился в теплую игровую зону для дочки Есении. С появлением второго ребенка понадобилось больше пространства, и семья увеличила жилплощадь, объединив лоджию с комнатой.

Мастера из компании «Балкономания» всего за два дня объединили комнату с лоджией - убрали дверь, окно, утеплили пол и стены. Здесь можно заказать полный комплекс услуг - остекление, утепление, отделку балконов и лоджии, ремонт окон. «Балкономания» сотрудничает с крупнейшими заводами Перми и закупает качественные материалы, как эконом, так и премиум-класса.

Остекление из алюминиевого профиля рекомендуют тем, кто нечасто выходит на балкон, ну, а если в этом есть необходимость, лоджию можно утеплить, установив профили ПВХ. Полная герметичность, высокая степень шумоизоляции - это основные его преимущества.

Для семей, где есть маленькие дети, предлагается установить блокировочную систему - для того, чтобы ребенок не мог полностью открыть окно, но при этом вы сможете проветрить помещение.

Для каждого клиента специалисты компании подберут оптимальное предложение в зависимости от пожеланий. Сейчас при заказе объединения лоджии с комнатой в «Балкономании» дарят обогреватель, при остеклении балкона - набор по уходу за конструкциями.