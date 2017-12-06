Пермяки напишут правовой диктант
В четырех городах Пермского края напишут правовой диктант. Акция, как и в других территориях России, пройдет 9 декабря. В этот день все желающие смогут бесплатно пройти тест на знание законов и получить паспорт правового здоровья – документ, в котором сказано, в какой сфере стоит подтянуть правовые знания. Правовой диктант начнется в 12.00 на шести площадках Перми, а также в Березниках, Краснокамске и Кунгуре. Диктант пройдет в форме теста. Участникам будут зачитывать вопросы из разных областей права, знание ответов на которые помогают людям в повседневной жизни.
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