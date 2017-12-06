Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег

Вместе со снегопадами в Перми начались проверки качества уборки придомовых территорий. Чиновники обходят дворы и при необходимости выписывают управляющим компаниям и ТСЖ предписание или протокол об административной ответственности. Штраф за неубранную территорию может составлять до 40 тысяч рублей, уже есть первые нарекания.

Александр Бородин, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Есть моменты, где территория еще не убрана и к ее уборке еще даже не приступали, как мы сейчас с вами видели. Те управляющие компании, которые игнорируют вверенные им придомовые территории, будут привлекаться к административной ответственности".