МЧС: В Прикамье возможны метели и снежные заносы

МЧС предупреждает о метелях и снежных заносах на дорогах региона. В отдельных районах Прикамья пройдут снегопады. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, а днем будет достигать нулевой отметки. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, пешеходов – не находиться рядом с линиями электропередач и рекламными щитами.