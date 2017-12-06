МЧС: В Прикамье возможны метели и снежные заносы
МЧС предупреждает о метелях и снежных заносах на дорогах региона. В отдельных районах Прикамья пройдут снегопады. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, а днем будет достигать нулевой отметки. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, пешеходов – не находиться рядом с линиями электропередач и рекламными щитами.
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