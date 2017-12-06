Спасатели Крыма спустили с гор пермяка

Крымские спасатели спустили с гор пермяка, у которого отказали ноги. Фотографии публикует «Аргументы и факты». 37-летний мужчина путешествовал по горной тропе в районе источника Святой Анастасии, когда почувствовал себя плохо. Передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели около полутора километров несли туриста по труднопроходимому рельефу, затем передали врачам.