Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться

Спасатели Крыма спустили с гор пермяка

смотреть видео

крымские спасатели

Крымские спасатели спустили с гор пермяка, у которого отказали ноги. Фотографии публикует «Аргументы и факты». 37-летний мужчина путешествовал по горной тропе в районе источника Святой Анастасии, когда почувствовал себя плохо. Передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели около полутора километров несли туриста по труднопроходимому рельефу, затем передали врачам.

 

 

Метки: В России, Происшествия, Общество, в Перми

Опубликовано: 06.12.2017 в 14:56 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться

В Перми расширили систему бесплатных пересадок

Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения

«Фольксваген Тигуан»: испытание бездорожьем

Юные каратисты привезли с международных соревнований 17 медалей

По заслугам

Спортсмены с нашего двора

Полмира будет есть палочками из коми-пермяцкой березы

«Золотой полоз»: Продолжение следует...

Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться

Обратите внимание

в Перми

Спасатели Крыма спустили с гор пермяка

У 37-летнего туриста отказали ноги, передвигаться самостоятельно он не мог.
смотреть видео читать06.12.2017 в 14:56
Метки: В России, Происшествия, Общество, в Перми

Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться

8 лет со дня трагедии. В Пермском крае вспомнили погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года.
смотреть видео читать06.12.2017 в 14:35
Метки: в Перми, Происшествия, Общество

ВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Всё, чем живут народности, населяющие Пермский край.
смотреть видео читать06.12.2017 в 14:08
Метки: в Перми, Общество, СМИ, Культура

80 лет - это только начало!

Пермскому театру кукол исполнилось 80 лет.
читать06.12.2017 в 12:57
Метки: в Перми, Культура, Общество

Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию

Теодор Курентзис и Оркестр musicAeterna получили престижную музыкальную премию Японии Record Academy Award-2017.
читать06.12.2017 в 12:35
Метки: В России, В мире, в Перми, Культура

В России

Спасатели Крыма спустили с гор пермяка

У 37-летнего туриста отказали ноги, передвигаться самостоятельно он не мог.
смотреть видео читать06.12.2017 в 14:56
Метки: В России, Происшествия, Общество, в Перми

Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию

Теодор Курентзис и Оркестр musicAeterna получили престижную музыкальную премию Японии Record Academy Award-2017.
читать06.12.2017 в 12:35
Метки: В России, В мире, в Перми, Культура

В Перми открылась Почта Деда Мороза

Что нужно помнить, чтобы послание было доставлено в Великий Устюг вовремя, и Дедушка Мороз смог прислать ответ?
читать06.12.2017 в 12:07
Метки: В России, Общество, в Перми

Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения

Гериатрические кабинеты уже открылись в Перми, Кудымкаре, Чайковском и Березниках.
смотреть видео читать06.12.2017 в 11:24
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России, Здоровье

По заслугам

Полпред Михаил Бабич по поручению главы государства вручал награды людям, чья деятельность заслужила самой высокой оценки.
смотреть видео читать06.12.2017 в 10:09
Метки: в Пермском крае, В России, Власть
Лента новостей RSS каналы

Спасатели Крыма спустили с гор пермякаСпасатели Крыма спустили с гор пермяка

Трагедия «Хромой лошади» не должна повторитьсяТрагедия «Хромой лошади» не должна повториться

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

80 лет - это только начало!80 лет - это только начало!

Теодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премиюТеодор Курентзис и МusicAeterna получили престижную музыкальную премию

В Перми открылась Почта Деда МорозаВ Перми открылась Почта Деда Мороза

В Перми расширили систему бесплатных пересадокВ Перми расширили систему бесплатных пересадок

Территория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколенияТерритория заботы: в Прикамье откроют кабинеты для старшего поколения

«Фольксваген Тигуан»: испытание бездорожьем«Фольксваген Тигуан»: испытание бездорожьем

Юные каратисты привезли с международных соревнований 17 медалейЮные каратисты привезли с международных соревнований 17 медалей

По заслугамПо заслугам

Спортсмены с нашего двораСпортсмены с нашего двора

Полмира будет есть палочками из коми-пермяцкой березыПолмира будет есть палочками из коми-пермяцкой березы

Вести Кудымкар 05.12.2017Вести Кудымкар 05.12.2017

«Золотой полоз»: Продолжение следует...«Золотой полоз»: Продолжение следует...

Детская школа искусств отметила юбилейДетская школа искусств отметила юбилей

Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»Пермяки спешат увидеть «Легенду о Коловрате»

Воронка у д. Мостовая: просто засыпать яму не получитсяВоронка у д. Мостовая: просто засыпать яму не получится

В Пермском крае увеличится количество КОИБВ Пермском крае увеличится количество КОИБ

За нами Москва, отступать некуда!За нами Москва, отступать некуда!

Пермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате ЕвропыПермячка принесла клубу «Явара-Нева» победу в чемпионате Европы

«Амкар» уступил «Уфе» 3:0«Амкар» уступил «Уфе» 3:0

«Парма» одержала победу над VEF«Парма» одержала победу над VEF

Кунгурской федерации бокса исполнилось 20 летКунгурской федерации бокса исполнилось 20 лет

Пермяков ждут изменения в движении электричекПермяков ждут изменения в движении электричек

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru