Спасатели Крыма спустили с гор пермяка
Крымские спасатели спустили с гор пермяка, у которого отказали ноги. Фотографии публикует «Аргументы и факты». 37-летний мужчина путешествовал по горной тропе в районе источника Святой Анастасии, когда почувствовал себя плохо. Передвигаться самостоятельно он не мог. Спасатели около полутора километров несли туриста по труднопроходимому рельефу, затем передали врачам.
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