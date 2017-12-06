Трагедия «Хромой лошади» не должна повториться

8 лет со дня трагедии. В Пермском крае вспомнили погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Трагедия унесла жизни 156 человек. Их друзья и родные собираются у памятного знака в Сквере уральских добровольцев. С самого утра приносят розы и гвоздики.

Родственники погибших в клубе «Хромая лошадь»: "Это человеческое качество – помнить своих ближайших родственников, детей. Чтобы не повторилось никогда. И для жизни общественной, чтобы чиновники работали соответствующе, предприниматели не гнались за деньгами, думали о безопасности".

8 лет назад отмечали день рождения заведения. Искра от фейерверка попала в потолок. Пластик, пыль и декорации - прутья ивы вспыхнули. Начались паника и давка. Окна были заложены кирпичом, выход заужен, аварийный выход захламлен. У тех, кому удалось выбраться, сильнейшие ожоги и отравление угарным газом.