В Перми расширили систему бесплатных пересадок

Пермяки могут беспрепятственно пересаживаться с трамвая на троллейбус и теперь даже на 62-й автобус. С 5 декабря проект по внедрению так называемой пересадочной системы попытались улучшить. Не желают ли остальные перевозчики облегчить жизнь пассажирам?

62-й маршрут - единственный муниципальный в Перми - решили включить в пересадочный проект «Пермгорэлектротранса», когда у пассажиров появилась возможность пересаживаться на трамвайных и троллейбусных маршрутах, платя только за один билет.

Суть проста, главное уложиться в 40 минут, отведённых для пересадки, вот - на билете указывается время и с этого момента идёт отсчёт. Понятно, что участвует весь электротранспорт, и сейчас присоединился 62-й автобус.

Удобно, говорят пассажиры, можно построить маршрут - сэкономив при этом. 20 рублей деньги может и небольшие, но за месяц набегает сумма в разы большая.

Пересадочная система электротранспорта заработала 1 ноября. Это не пермское ноу-хау, подобное есть и в других российских городах и за границей. В Перми вопрос назрел, в том числе и в связи с изменением графиков.

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "В час пик в большинстве своём количество рейсов сохранилось, а вот в межпик рейсов стало меньше, и поэтому мы решили, чтобы не потерять пассажира, дать возможность совершения бесплатных пересадок".

Изначально была путаница - многие пассажиры подумали, что речь идёт обо всём общественном транспорте в целом. Однако кроме 62-го маршрута, остальная масса автобусов - частные. Система может и интересная, говорят перевозчики, но терять прибыль никто не хочет, а компенсаций никто не предлагал.

Так что пока - трамваи, троллейбусы и один автобусный маршрут. Сколько человек воспользовалось этим предложением за месяц, пока не подсчитали. Цифры озвучат позже. Что касается контрольного времени - до конца года остаётся 40 минут. Стоит ли это время увеличить, планируют решить через несколько месяцев работы пересадочной системы.